Anderlecht recibió este domingo 15 de mayo a Royale Union Saint-Gilloise en la quinta fecha de la Championship Round de la Pro League de Bélgica. El cuadro dirigido por Vincent Kompany, quien se encuentra alejado de la primera posición de la clasificación, caía ante su similar con un resultado de 2-0, cuando el panameño, Amir Murillo, realizó una fuerte entrada sobre su rival, sin intenciones de ir por la pelota.

Transcurría el minuto 87 y los visitantes imponían su superioridad en el marcador, mientras que el cuadro de Anderlecht, buscaba, a toda costa, igualar el compromiso. Sin embargo, no lograba conseguirlo y fue cuando el lateral canalero entró en desesperación. Murillo intentó regatear a su rival, pero este, le robó el esférico, acción que provocó la molestia del defensor que, en su propósito de recuperar la posesión, soltó una violenta patada sobre el jugador de Saint-Gilloise.

Posterior a ello, el delegado central no dudó en sacar la tarjeta roja directa. Luego del compromiso, medios del país han manifestado que el panameño podría acarrear una suspensión de más de un partido (cuatro) y según lo publicado, el Anderlecht no tendría la intención de apelar ante el castigo, debido a que el entrenador, Vincent Kompany, se mostró molesto por la acción de Murillo.

"No acepto lo que Murillo hizo, por lo que también se enfrenta a una sanción a nivel de clubes. Porque no voy a dejar que esto se quede así, no diré cuál será ese castigo. Pero en cualquier caso esto no es posible", expresó el director técnico sobre uno de los futbolistas que más aprecio ha tenido desde su llegada a la institución.

Por su lado, el jugador no ha emitido algún mensaje en cuanto a su acción y se espera que también pueda recibir una multa de 3.500 euros. Hasta el momento, no hay nada oficial y en los próximos días se podría confirmar la sanción que se le impondrá al seleccionado nacional de Panamá.

Entrada de Amir Murillo al minuto 3:25