José Fajardo fichó por el Cusco FC el 1 de enero del presente año, luego de que el conjunto de la ciudad de Cuzco se planteara un proyecto para luchar en los primeros puestos de la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, los objetivos tuvieron un giro inesperado y el club fue relegado a la segunda división.

A pesar de ello, el ariete, junto a su compatriota, Abdiel Ayarza, decidieron permanecer en el onceno y regresar a la primera división, pero el rendimiento del delantero no ha sido el esperado y su versión goleadora del 9 de Octubre no llegó a la institución peruana. A raíz de esto, ya se habla de una salida del ex Club Atlético Independiente.

Su traspaso podría darse hacia su último equipo, el 9 de Octubre de Ecuador, conjunto que, en reemplazo de Fajardo, fichó a dos panameños en la misma posición, Alfredo Stephens y Newton Williams. No obstante, estos dos, tampoco han sido garantía de goles, como lo fue La Pantera durante su estadía en el Súper 9.

Con la camiseta del club ecuatoriano, José Fajardo sumó 12 goles y 4 asistencias, además se posicionó como uno de los máximos artilleros de la institución. Ahora, existe la posibilidad de una vuelta hacia el cuadro octubrino como la solución de dicha escasez de anotaciones en el poderío ofensivo del conjunto.

"El panameño José Fajardo será nuevo refuerzo del 9 de Octubre FC", aseguró el medio Mercado Fútbol EC en sus redes sociales, por lo que la llegada del canalero puede ser inminente y es posible que se dé en las próximas horas.