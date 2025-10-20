Es tendencia:
Erick Dowson lo borró de La Selecta, pero decidió ofrecerse al Bolillo Gómez mientras se juega el boleto al Mundial 2026: “Quiero jugar”

El jugador no tuvo lugar con el seleccionado de los Juegos Centroamericanos y se ofreció a ser parte de la mayor con el Bolillo Gómez.

Por Juan Fittipaldi

© LaSelecta_SLVEl DT recibió un ofrecimiento.

La Selección de El Salvador se prepara para lo que será el cierre de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta quedó muy comprometida en la tabla de posiciones después de las dos derrotas en octubre y necesita prácticamente de un milagro para jugar su tercer Copa del Mundo.

En la previa de lo que será la convocatoria, uno de los futbolistas que participó de la Sub-20 y que estuvo entrenando con el seleccionado mayor se ofreció a jugar para el equipo comandado por el Bolillo Gómez.

FIFA dio luz verde: se confirma la noticia que tiene en vilo a todo El Salvador e impacta en su futuro

Zander Tindwell se ofreció a la Selección Mayor de El Salvador

Se trata de Zander Tindwell, quien se lamentó el no haber estado en el seleccionado que representará a El Salvador en los Juegos Centroamericanos. El atacante de 18 años no fue llamado por Erick Dowson Prado, el DT que comandará dicho combinado.

Por eso, exigió que quiere ser parte del seleccionado mayor que estará en el mes de noviembre enfrentando a Panamá y Surinam en condición de visitante. “No fui convocado para los Juegos Centroamericanos, pero yo quiero jugar para la selección mayor“, confesó el juvenil.

El delantero se encuentra actualmente en el AD Izalco, donde está entrenando hace ya algunos meses después de haber sido presentado en el Inter FA, club del que no se fue en los mejores términos. Tindwell confesó que se marchó de allí por motivos que afectaban su crecimiento.

En la última ventana de la fecha FIFA, fue convocado para que integre la preselección olímpica de los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, se encontró con la negativa del entrenador a la hora de la lista definitiva.

