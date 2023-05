Todo parece indicar que Lionel Messi tiene las horas contadas en el PSG por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días, no solamente en el ámbito deportivo donde claramente no pudieron alcanzarse los objetivos planteados al inicio de esta temporada. Recordemos que además, el club parisino hace unos días tomó la decisión de sancionar al argentino por dos semanas sin jugar, ni entrenarse con sus compañeros por realizar un viaje a Arabia que la directiva no tenía sobre la mesa.

El rosarino había anticipado que debía cumplir compromisos publicitarios contraídos. No obstante, la derrota como local del puntero de la Liga de Francia por 3-1 contra Lorient llevó al entrenador Christophe Galtier a convocar a una sesión de entrenamiento extra a la que Messi, al estar fuera del país, no asistió. Luego de esto Messi publicó un video en sus redes sociales pidiendo disculpas al club y a sus compañeros aclarando la situación. Ante este escenario, el PSG tomó esta impensada decisión.

Decisión inesperada del PSG sobre Lionel Messi

De manera oficial, se dio a conocer que desde la directiva del PSG se ha decidido levantar la sanción de dos semanas a Lionel Messi y el argentino desde hoy volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros para estar a disposición en lo que queda de temporada. Los parisinos vienen de ganar (1-3) ante el Troyes en a Ligue 1.

“Leo Messi vuelve a entrenarse este lunes por la mañana”, así lo informó la entidad francesa en sus cuentas oficiales junto a una foto del argentino tocando el balón en el Camp des Loges. Según Le Parisien, el argentino se entrenó en solitario mientras el resto de sus compañeros descansaban tras el partido del fin de semana.