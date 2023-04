La contratación de Jeaustin Campos a Herediano generó mucha polémica por las acusaciones que hay en contra del ex entrenador del Saprissa. El DT quedó sin trabajo por, supuestamente, haber lanzado insultos racistas contra Javon East y, pese a eso, fue contactado rápidamente por Jafet Soto.

El director deportivo del Team reveló, que antes de llamar al técnico, primero se contactó con futbolistas del Morado para ver como fue la situación. Confirmó que hicieron su propia investigación antes de contratarlo y defendió la inocencia del director técnico.

“Jeaustin está en una investigación, en Costa Rica estamos en un país de derecho, mucha gente ha querido hacer de esto un tema político, me sorprende que diputados actuales estén dando un juicio cuando más bien son ellos los que deben velar para que se cumpla la Constitución Política, no se vale meter al fútbol con la política”, comenzó Campos.

Y agregó: “Nosotros hablamos directamente con jugadores de Saprissa e investigamos cómo se dieron las cosas antes de tomar una decisión, todo eso nos dio la seguridad y tranquilidad de traer a Jeaustin Campos, cuando uno hace los procesos correspondientes tiene resultados buenos y en este caso para Herediano lo mejor es tener a Jeaustin como entrenador”.

Para finalizar, criticó el accionar del Sapri: “Me parece que el trato de Saprissa y de algunos medios de comunicación no ha sido el mejor, lo que sí sé es que cuando una persona como Juan Carlos Rojas sale tantas veces en redes sociales justificando su accionar con temas legales, hay una situación que no calza, si uno hace las cosas con seguridad no hay que dar tanta explicación”.