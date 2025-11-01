Guatemala se mete en el medio: la decisión de Concacaf que puede afectar la clasificación de Costa Rica y Honduras al Mundial 2026

La Eliminatoria Mundialista de la Concacaf entra en una fase decisiva con la Fecha FIFA de noviembre, que promete emociones intensas y posibles giros inesperados. Todos los reflectores apuntan al Grupo C, donde Costa Rica y Honduras pelean palmo a palmo por mantenerse con vida rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, entre ambos se asoma un rival que puede cambiarlo todo: Haití, que busca ser el gran juez del grupo y amargar la fiesta a los centroamericanos.

ver también “Se ha filtrado”: toda Costa Rica en shock con la noticia que nadie esperaba ver camino al Mundial 2026

El cierre de esta fase será especialmente tenso. En la última jornada, los haitianos serán locales en Curazao frente a la ya eliminada Nicaragua, un partido que, a simple vista, podría parecer de trámite, pero que en realidad podría tener consecuencias directas en las aspiraciones de ticos y catrachos. Un tropiezo o una goleada en ese encuentro podría definir la diferencia de goles o los puntos necesarios para avanzar.

Arbitraje guatemalteco en el Haití vs Nicaragua

Para este compromiso caribeño, la Concacaf ha designado como árbitro al guatemalteco Mario Escobar, uno de los colegiados más experimentados de la región. Escobar, con presencia en Mundiales y torneos continentales, será el encargado de mantener el control en un juego donde la presión y las emociones estarán al límite. Su designación no ha pasado desapercibida, pues será una figura clave para garantizar la justicia deportiva en un cierre de grupo que promete ser dramático.

Antes de ese duelo final, Haití deberá enfrentar a Costa Rica en la quinta fecha, un partido que podría marcar el rumbo de todo el grupo. Una victoria de los haitianos complicaría seriamente a los dirigidos por Miguel Herrera, mientras que una derrota los dejaría al borde de la eliminación. De ahí que este encuentro sea visto como una auténtica final anticipada para ambas selecciones.

Del otro lado, Honduras, bajo el mando de Reinaldo Rueda, observa con atención cada resultado. Los catrachos saben que cualquier punto perdido por sus rivales puede abrirles el camino hacia la clasificación directa o, al menos, al repechaje intercontinental. En ese contexto, el rendimiento de Haití se convierte en un factor determinante en la ecuación del grupo.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó la advertencia: Honduras escucha la noticia que impacta a Nicaragua antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

La combinación de escenarios deja claro que la Fecha FIFA de noviembre será una de las más vibrantes en la región. Con Mario Escobar como juez en uno de los partidos que podrían definir el futuro de Costa Rica y Honduras, el Grupo C promete emociones, polémica y drama puro. Los márgenes son estrechos, y cualquier detalle —un gol, una tarjeta o una decisión arbitral— puede cambiar el destino de toda una eliminatoria.