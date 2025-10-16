La Selección de El Salvador quedó muy golpeada después de una fecha FIFA en la que consiguió dos derrotas consecutivas y en condición de local. Repitió el 1-0 ante Panamá y Guatemala en el Cuscatlán. Ahora, quedó muy complicada de cara a las últimas jornadas en noviembre.

La Selecta tendrá que jugar contra Surinam en Paramaribo por la quinta jornada y luego visitará Panamá para cerrar el Grupo A de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Prácticamente, para seguir con posibilidades, deberá ganar ambos duelos en condición de visitante.

A pesar de esta complicación que tiene el equipo del Bolillo Gómez, Nathan Ordaz, una de las principales figuras del seleccionado, se mostró muy entusiasmado con lograr la clasificación, ya sea al repechaje o al Mundial directo.

ver también Se lo dicen desde España: Bolillo Gómez recibe el veredicto que sepulta el sueño de El Salvador rumbo al Mundial 2026

El mensaje de Nathan Ordaz que ilusiona a El Salvador con el Mundial 2026

El extremo de LAFC considera que pueden sacar los seis puntos: “Sí, creo que estamos decepcionados, obviamente. Los resultados no siempre salen como queremos, y está bien. Estoy bastante seguro de que si ganamos los dos partidos que quedan todavía podemos quizás quedar segundos“.

“Incluso primeros si todos empatan. Así que esa es la mentalidad: ganar los dos últimos partidos“, aseguró Nathan Ordaz en declaraciones con el periodista Rodrigo Serrano.

Este mismo jueves, Los Ángeles FC comunicó de manera oficial que Nathan Ordaz renovó su vínculo con el equipo angelino. El de la MLS extendió su contrato hasta la temporada 2029, con la opción de estirarlo hasta 2030. Significa una gran noticia para su carrera.

Publicidad