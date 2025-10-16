El Bolillo Gómez en el ojo del huracán: Leyenda de El Salvador pide cambios tras los constantes tropiezos en la Eliminatoria Mundialista

El histórico delantero Raúl Ignacio Díaz Arce, máximo goleador de la Selección de El Salvador, alzó la voz este jueves y pidió una reestructuración profunda en el fútbol nacional. Sus declaraciones llegan tras la derrota 1-0 ante Guatemala en el estadio Cuscatlán, resultado que significó la tercera caída consecutiva en casa y que deja a la Selecta prácticamente sin margen de error en la Eliminatoria Mundialista rumbo al 2026.

Díaz Arce, uno de los nombres más emblemáticos del balompié salvadoreño, expresó su preocupación a través de su cuenta oficial en X (Twitter), donde publicó un contundente mensaje sobre el presente del fútbol cuscatleco.

Las palabras de Raúl Díaz Arce

“Afortunadamente con garra, corazón, huevos y coraje, más picardía, cosas que nos distinguen de los demás, no se puede ganar partidos hoy en día. Hay que hacer una reestructuración en nuestro fútbol”, escribió el exdelantero, dejando claro que el esfuerzo ya no basta sin una base sólida de trabajo y planificación.

“Para que cuando se juegue como Guatemala, que cedió terreno, sepamos qué hacer y ganar partidos. Mi opinión”, agregó, evidenciando que al combinado nacional le falta estructura táctica para competir con selecciones que aplican estrategias más disciplinadas.

Díaz Arce también subrayó que los cambios deben ir más allá del terreno de juego. Propone una reforma integral en la formación de jugadores, la planificación de los clubes y la organización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Según el exdelantero, solo con una visión moderna y una estructura sólida se podrá elevar el nivel competitivo del fútbol salvadoreño y evitar repetir los errores del pasado.

La realidad actual de El Salvador es preocupante. El equipo que dirige Hernán Darío “Bolillo” Gómez se encuentra al borde del abismo en la eliminatoria, con apenas tres puntos tras cuatro jornadas. Para mantener viva la esperanza del Mundial 2026, la Selecta deberá ganar sus dos últimos partidos como visitante ante Surinam y Panamá.