“La gran estafa”: Thomas Christiansen escucha la denuncia que lo golpea en Panamá mientras se está quedando fuera del Mundial 2026

Panamá no pudo aprovechar su localía en el Estadio Rommel Fernández e igualó con Surinam por 1-1. Las Eliminatorias al Mundial 2026 se complican para todos los canaleros, aunque sus chances matemáticas son amplias para lo que aún falta.

Se esperaba que la condición pesara sobre The Suriboys. Eso no pasó. También se pensaba que el peso individual de La Canalera influiría positivamente, algo que tampoco sucedió. Por eso mismo, Thomas Christiansen quedó en la mira.

El periodista José Miguel Domínguez Flores lanzó una serie de acusaciones para con el entrenador. Además, aprovechó para tirar munición gruesa contra algunas autoridades de la FEPAFUT. El panelista entiende que integraron “la gran estafa”.

Panamá sufre: grave denuncia contra Thomas Christiansen y FEPAFUT camino al Mundial

El periodista, mejor conocido como Chepebomba, hizo un descargo a través de su cuenta oficial de X. Con el mismo, acusó a Manuel Arias de ser el culpable de la situación deportiva que vive Panamá, por renovarle a Thomas Christiansen.

“El gran pecado capital de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) presidida por Manuel Arias fue renovarle a Thomas Christiansen después de su FRACASO rumbo a Qatar 2022. No merecía la oportunidad ni la confianza”, inició el escrito.

“Lo peor es que lo PREMIÓ con un aumento de salario: gana 70K por mes. Thomas, sin dudas, es el técnico mejor pagado de Centroamérica y está confirmado que no sabe jugar eliminatorias mundialistas. La gran estafa“, finalizó el reportero.

Eliminatorias al Mundial 2026: ¿virtual fracaso de La Canalera y fallo en FEPAFUT?

José Miguel Domínguez Flores siguió en su línea de ataque para con el director técnico. Ve como un fracaso la no clasificación al Mundial 2022, así como opina lo mismo del equipo en la actualidad, al que da como prácticamente eliminado.

“Solo un milagro pondría a Panamá en el Mundial de forma directa. 2022=fracaso y 2026=virtual fracaso. Sería una hecatombe no meterse al Mundial, más teniendo en cuenta la generación de jugadores. Thomas Christiansen tiene una mala lectura de los partidos y, lo peor, no tenemos fútbol en los metros finales…“, posteó.