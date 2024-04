El Campeonato de Futsal de Concacaf 2024 comenzará este sábado 13 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello, ubicado en Managua, capital de Nicaragua. Será la primera vez que este evento se realice fuera de Costa Rica y Guatemala, siendo los vigentes campeones de la Uncaf quienes acojan a las demás delegaciones en esta octava edición.

Doce combinados nacionales afrontarán este certamen, aunque solo dos de ellos podrán alcanzar la gran final, que se disputará el sábado 20 de abril en el mencionado recinto pinolero, desde las 9 PM de Centroamérica (10 PM de Panamá). Allí se definirá un nuevo ganador, o bien se concretará la defensa del título por parte de Costa Rica.

¿Quiénes han jugado ya una final del Premundial de Futsal?

Solo cinco de los doce concursantes saben lo que es afrontar el choque definitorio. Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala no solo han llegado hasta ahí, sino que incluso han triunfado (tres veces, dos y una, respectivamente). Cuba acumula cuatro subcampeonatos, mientras que Panamá se quedó con la medalla de plata en 2016.

¿Cómo le ha ido a los locales en la final del Premundial?

Nicaragua aspira a poder acceder a la Copa del Mundo, aunque otro de sus objetivos seguramente será llegar al encuentro por el oro. En las últimas siete ediciones, el dueño de casa logró esto último en cuatro oportunidades: Costa Rica en el 2000 y 2016, por un lado; Guatemala en el 2008 y 2012, por el otro. Los chapines en 2012 fueron los únicos locales en quedar segundos.

Las tres ocasiones restantes, donde aquel que recibía a los demás no estuvo en el partido decisivo, fueron Guatemala 1996 (quedó en semifinales); Costa Rica en 2004 (mismo caso, aunque ganó el tercer puesto) y Guatemala nuevamente en 2021 (presea de bronce). Por consiguiente, los de rodeo propio siempre han accedido a la etapa de los cuatro mejores.

¿Cuántos días hay entre el juego inaugural y la final?

El primer pitazo inicial tomará lugar el sábado 13 de abril a las 11:00 AM (Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, por el Grupo C). Si tomamos en cuenta que la final, como hemos dicho, será el sábado 20 de abril a las 9 PM, entre ambos cotejos hay un total de siete días y diez horas. En el medio tendremos la módica suma de 24 juegos.

¿A dónde clasifica el ganador del Campeonato de Futsal de Concacaf?

Aquel que se posicione en la cima del podio, así como también los que lo acompañen y el perdedor del partido por el tercer puesto, tendrá un boleto en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024, que iniciará en septiembre. Esto quiere decir que aquellas delegaciones que avancen de cuartos de final obtendrá su lugar en la cita máxima.

