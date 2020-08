Copán Álvarez quiere un proyecto con Fabián Coito hasta el mundial de 2026

En una charla larga y tendida para Fútbol Centroamérica, el periodista hondureño Copán Álvarez tocó distintos temas en relación al fútbol de su país. En medio de la plática, el relator habló sobre su concepto sobre el actual seleccionador nacional de la bicolor, asegurando que lo mira con buenos ojos.







"Lo último que vi de la selección me gustó mucho, sobre todo el partido con Chile que me dejó muy buena impresión. Creo que Coito es ideal porque no hay tantas figuras ni tanto dinero para traer un entrenador consolidada. Él es un técnico con hambre que trabajó muchos años con gran suceso en inferiores de Uruguay, que creo yo se asemeja un poco al de Honduras en que somos países con muy buena materia prima pero no muchos recursos", empezó diciendo.





Fabián Coito, entrenador de la selección nacional de Honduras.





Fabián Coito llegó a la selección hondureña para suceder a Jorge Luis Pinto, y después de un interinato de Carlos Tábora, el uruguayo empezó una renovación que fue abrazada de gran manera por la mayoría de aficionados. Seguido a eso, el comunicador respondió a a la posibilidad de que el estratega firme contrato hasta la Copa del Mundo del 2026, intención que ya fue desvelada por la Fenafuth.









"En el trabajo, inferiores y mentalidad Uruguay nos lleva años luz, pero ya es como una marca registrada de ellos, que creo que en Honduras se podría lograr con un trabajo ordenado y organizado. Y que mejor que Coito para que nos deje un proyecto de por qué línea ir, por qué el problema en Honduras es que el fútbol no es diferente a todo lo demás, no hay proyecto, es el desorden, cada quien apunta para su lado", agregó.





"Lo único organizado en Honduras es el crimen organizado, entonces el tema del fútbol no es diferente a el país; obviamente la prioridad es clasificar al mundial, pero ojalá puedan aprovechar a Coito, para los equipos. La Federación no hace jugadores, los agarra de los equipos, pero hay que hacer un trabajo integral con Coito y presentarle un proyecto a seguir a los equipos", concluyó.