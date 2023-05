Siguen apareciendo interesantes promesas de Costa Rica en el fútbol de Estados Unidos. Uno de ellos es Cameron Johnson, quien nació en el país norteamericano y su madre es tica. El delantero de 19 se formó en Lanús de Argentina y se fue sin debutar a un equipo de la MLS.

Actualmente, el atacante juega en el Inter Miami II y lleva 1 gola anotado en los tres partidos que se llevan jugado de la MLS Next Pro. Es uno de los jugadores más llamativos que tiene la filial del conjunto de Florida y ya aclaró que quiere representar a la Sele.

“La adaptación en el Inter de Miami ha sido muy buena, con Fede (Federico Higuaín DT del Inter) como persona, como técnico, se ve que es un hombre que sabe mucho del futbol que tiene mucha pasión para ganar, jugar, aprender y enseñar a los jugadores, eso me encanta y por eso me llevo bien con él”, declaró en la entrevista que dio con Everardo Herrera.

Y agregó sobre la posible citación a la Sub 23: “He escuchado el interés por parte de la Federación de Fútbol para que participe con la Selección Nacional en el torneo Maurice Revello y que han tenido comunicación con el club; pero por ahora no me han comunicado nada claro de que vaya a ir al torneo”.

Para finalizar, contó por qué tiene un acento bastante peculiar al momento de hablar en español: “Yo no hablaba español, me fui a Argentina y tuve toda la presión del mundo para aprenderlo, por eso es que tengo este acento, el “Ché” y el mate que no puede faltar; todo lo que se ahora lo aprendí allá”.