Arquimides Ordóñez se vistió de héroe para su equipo el Cincinnati de Estados Unidos, luego que anotara el tanto con el que venció al Louisville en la actividad de tercera ronda de la US Open Cup del país norteamericano y en el que sigue en la pelea por el cetro.

El club del guatemalteco afrontó el juego en el TQL Stadium y corría la parte final del juego, pero no lograban encontrar espacios y mucho menos abrir el marcador, por lo que se creía que todo se definiría en los tiempos extras, pero esto no fue así gracias a Ordóñez.

Se disputaba el minuto 84 del juego, cuando una jugada por la banda izquierda de los de casa provocó un espacio, tras un centro a la boca del área el balón llegó a Arquimides Ordóñez que se desmarcó y luego remató solo frente al marco para hacer el 1-0 definitivo.

Este fue una anotación histórica para Ordóñez, porque fue la primera con el equipo mayor del Cincinnati, con el que ha tenido problemas para sumar minutos, pero en esta temporada comienza a hacerlo, luego de ser la principal figura con la filial en donde es el goleador.

Ahora el delantero estará viajando para Guatemala, para quedarse concentrado y luego ir a un campamento a Argentina, previo a disputar la Copa del Mundo Sub-20 en la que intentará destacar como lo hizo en el premundial de Concacaf.