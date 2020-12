Zarco revela supuesto maltrato de la Selecta a los jugadores del FAS

La selección de El Salvador dio a conocer ayer la lista de 18 futbolistas convocados para el amistoso que se jugará el miércoles 9 ante Estados Unidos. Lo más llamativo del llamado de Carlos de los Cobos es la ausencia total de jugadores pertenecientes a FAS, uno de los grandes del fútbol cuscatleco.

A Zarco Rodríguez, entrenador de los Tigres, habló sobre la no presencia de sus jugadores y reveló que hubo maltratatos en los llamados realizados por Fernando Guerra, preparador físico de la Selecta. Contó que le decían que no los llamaban porque el club no quería y hasta habló de que están armando "una selección de amigos".

"A mí me da tristeza que el señor Guerra le hable por teléfono a los jugadores y les diga que no los llama porque a FAS no les gusta que los llamen, cosa que siempre vamos estar orgullos a que los llamen a selección. Lo que no me parece es salir a decir cosas que realmente no son y ellos prefieren llamar a otros amigos que están en condiciones peores que los jugadores que tenemos en FAS", declaró en conferencia de prensa.

������ Zarco Rodríguez explotó en contra de la Selecta: pic.twitter.com/dfhU7EvITv — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 4, 2020

Y agregó: "Molesta porque quieren poner excusas cuando ellos no tienen la capacidad para llamar. O la selección es de amigos o quieren llamar a otros jugadores, que los lleven, no hay problema, pero que les vengan a decir a nuestros futbolistas que no los llaman porque a FAS no les gusta, eso es falso".

Muy fuerte las declaraciones de Zarco Rodríguez, que sacaron a la luz estas conversaciones que tuvieron algunos de sus dirigidos con representates de la selección cuscatleca. Veremos si habrá avances sobre esta situación, ya que es grave lo que cuenta el estratega. Por el momenot, nadie de la selección salió a desmentirlo.