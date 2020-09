Walter Centeno se pronunció sobre la molestia de Angulo: "Aquí el que manda soy yo"

Después de un mes sin ver actividad futbolística, principalmente por los casos de COVID-19 positivo que hubo en el plantel, Saprissa ha salido airoso de su cruce contra Jicaral Sercoba. Si bien fue por la mínima, tres puntos son tres puntos, y ayudan a que la institucion se perfile entre los primeros puestos del Grupo B.

En el encuentro no hubo mayores sobresaltos más allá del gol anotado por Johan Venegas cuando el reloj marcaba 30 minutos, aunque llamó la atención el enojo que manifestó Marvin Angulo cuando fue reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo, para permitir la entrada de David Guzmán.

Al respecto, el entrenador morado Walter Centeno fue claro y contundente en la conferencia de prensa post-partido: "Aquí el que manda soy yo. Decido quién juega y quién no, para eso me pusieron acá. Si Marvin se enojó está en todo su derecho, pero son decisiones técnicas por el bien del equipo".

Wálter Centeno, DT Saprissa: "Con lo de Marvin, le tocó salir y son decisiones técnicas. Si salió enojado, tiene todo su derecho. Aquí el que manda y dice quién juega soy yo, para eso estoy aquí" — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) September 13, 2020

Tras ello, en referencia a la victoria poco vistosa desde el entretenimiento futbolístico, comentó: "Siempre vamos a tratar de jugar bien, pero en el campeonato no se puede hacer más. Nos gusta jugar y ganar de otra forma, pero por ahora trabajamos para no sufrir tanto. Creemos en lo que hacemos".

Finalmente, y luego de recordar que pasaron "un mes de no jugar", por lo cual "nos cortaron el ritmo", indicó: "No me gustan las excusas, pero Cartaginés y nosotros estamos en desventaja. Es un mes con varios partidos por delante y no es fácil, pero así está el torneo. Es una carrera, esperemos llegar bien".