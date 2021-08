La figura de Panamá que analiza renunciar a la selección

La Copa Oro 2021 no fue buena para Panamá, que quedó eliminado en la fase de grupos por detrás de Qatar, la gran revelación del torneo, y Honduras. Los jugadores canaleros ya venían siendo muy criticados tanto por los periodistas como por los aficionados por los bajos rendimientos, pese a haber clasificado al octogonal de las Eliminatorias Concacaf.

Es tanta la presión que recae sobre ellos que Gabriel Torres confesó que analiza retirarse de la selección. El delantero de Pumas le contó a la prensa que hablará con su familia y tomará una decisión al respecto, pero por el momento siente que lo viene perjudicando lo que sufre con el combinado nacional.

"Es algo que he venido pensando, y he hablado con mi esposa y con mi familia sobre mi continuidad en la selección. Tengo que analizarlo bien, porque creo que he perdido mucho terreno. He perdido la pretemporada con mi equipo, he perdido la continuidad aquí. Son cosas que debo analizar y ver qué prioridades tengo para el próximo semestre", declaró el atacante.

Y agregó sobre como le fue en este torneo: "Nos vamos con un poquito de 'bronca' porque el equipo ha mostrado buen juego. Estamos en un proceso de cosas nuevas, es cuestión de acostumbrarse y muchas veces esos errores los pagas caro. No fue la Copa que esperamos, debemos sacar conclusiones y llegar en buena forma a septiembre que es lo que queremos".

Sería una pérdida importante la de Gabriel Torres para Panamá, sobre todo pensando que en septiembre comienza a disputarse el octogonal para clasificar a Qatar 2022. Más allá que el delantero no viene teniendo su mejor rendimiento, no deja de ser una carta de gol importante para los dirigidos por Thomas Christiansen.