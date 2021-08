Paco Jémez se refirió a los rumores que lo acercaron a Guatemala

La salida de Amarini Villatoro del banquillo de Guatemala provocó una gran danza de nombres para reemplazarlo. El primer entrenador que sonó para ocupar su lugar fue Paco Jémez y el rumor salió directamente de la prensa de España. Los medios ibéricos aseguraron que estaba muy avanzada su llegada y que estaban negociando su salario.

Semanas más tarde, el presidente de la Fedefut negó haber tenido conversaciones con el director técnico europeo. Gerardo Paiz no descartó que algún otro dirigente haya hablado con él, pero fue una posibilidad que no avanzó y está descartado que puede llegar a convertirse en el nuevo estratega de la Azul y Blanco.

Sobre esta situación, Paco Jémez habló con el Transistor y también negó negociaciones. El español también resaltó que su principal prioridad es mantenerse trabajando en su país y, por eso, la posibilidad de hacerse cargo del combinado chapín no lo había ilusionado como acercarse.

“Tengo ganas de entrenar, necesito estar activo, es cierto que he tenido alguna oferta este verano. No tuve ninguna relación directa con la Federación de Guatemala. Me gusta entrenar en España, pero valoro mucho también el hecho de salir fuera”, declaró Paco Jémez en la entrevista.

Por el momento no se sabe quién será el que reemplace a Amarini Villatoro en la selección guatemalteca. El nombre que más fuerte empieza a sonar entre los pasillos de la Fedefut es el de Rodrigo Kenton. El tico llevó a la selección de su país a los Juegos Olimpicos de Atenas 2004.