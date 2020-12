David Ramírez termina vínculo con Omonia Nicosia y desea ir a Saprissa

Costa Rica es uno de los países de Centroamérica con más legionarios en su haber, militando además en importantes ligas de primera división, como puede ser el caso de Keylor Navas y Óscar Duarte. A lo largo del viejo continente hay más, incluso en competiciones internacionales, como Davíd Ramírez en el Omonia Nicosia de Chipre (participa de la Europa League).

Este último, sin embargo, no pudo gozar de minutos en el importante torneo por una lesión sufrida en la rodilla. Ahora recuperado, lo cierto es que concluyó su vínculo con la institución chipriota, por lo que está en búsqueda de un nuevo destino. Un destino que podría ser el Saprissa.

"Considero a Saprissa mi casa y por eso haremos todo lo posible para volver. Estamos arreglando los detalles para llegar a un buen acuerdo para todos", declaró el mencionado jugador en diálogo con Radio Columbia, adelantando que piensa retornar al monstruo morado y vestir esa camiseta nuevamente.

De todos modos, el atleta de 27 años aclaró ante el suscitado medio que "si por 'A' o por 'B' esto no se da, me gustaría que quede claro que yo lo primero que hice fue buscar a Saprissa". El nacido en Guadalupe no tuvo uno, sino cuatro etapas en la "S". A ese prontuario podría sumarse en los próximos días una quinta llegada.

Además de defender los colores del Saprissa, David Ramírez también hizo lo propio en Évian Thonon Gaillard de Francia; Moreirense de Portugal y el mencionado Omonia Nicosia de Chipre.