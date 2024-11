Secretos en Saprissa: la confesión que destapa el pasado oculto de Jeaustin Campos

Hoy en día, el entrenador costarricense Jeaustin Campos vive un buen momento en el fútbol hondureño al mando de Real España, equipo que ocupa la segunda posición en la liga, solo por detrás de Olimpia.

Sin embargo, los fantasmas de su tiempo en Saprissa parecen regresar de vez en cuando para perturbar la calma del ex morado. Esta vez, fue el ex delantero tibaseño David Ramírez quien dejó al descubierto una historia que involucra a Campos durante su etapa como DT y gerente deportivo del Monstruo.

La verdad sale a la luz

En el programa A Fondo de FUTV, el atacante que actualmente se desempeña en Santa Ana recordó cómo en una ocasión estuvo a punto de cumplir su sueño de jugar en Europa.

Según relató Ramírez, las negociaciones estaban prácticamente cerradas para unirse al Vitoria Setubal, club que en aquel entonces competía en la primera división portuguesa.

David Ramírez tuvo varias etapas en Saprissa (Wikipedia).

“Estuve con el gerente deportivo del equipo en el hotel, ya estaba todo listo. Me avisaron un jueves que el domingo ya me iba para firmar un contrato de tres años”, narró el ex Saprissa.

Jeaustin Campos frustró la salida de David Ramírez

Sin embargo, el traspaso al equipo luso se canceló de forma inesperada. “A último momento, un gerente que también era entrenador decidió que no. Dijo: ‘No se va, no está a la venta. Lo ocupo para jugar la Concacachampions, y punto. No se va'” , reveló Ramírez, apuntando a Jeaustin Campos, que en ese entonces era el gerente deportivo del cuadro tibaseño.

El ex morado admitió que este rechazo fue uno de los momentos más frustrantes de su carrera. Aun así, sus deseos de jugar en el extranjero se mantuvieron, y finalmente en 2016 logró cumplir su objetivo al firmar con el Moreirense en Portugal.