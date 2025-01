Fue figura de Saprissa, cayó en desgracia y ahora lo echaron de su último club en Costa Rica: “No seguirá”.

El regreso de David Ramírez a la Primera División del fútbol costarricense no resultó como esperaba. Este jueves, exactamente tres meses y veinticuatro días después de su debut, el atacante de 31 años fue desafectado de Santa Ana.

Ramírez, recordado por los cinco pasos que tuvo entre 2013 y 2021 por Deportivo Saprissa, salió del retiro gracias a que el entrenador de los santanecos, Christian Oviedo, pidió su fichaje para el Torneo Clausura 2025.

Ese idilio quedó atrás rápidamente. Y, según trascendió, un insólito motivo habría sido el desencadenante de su abrupta salida del club —solo falta finiquitar el contrato—.

¿Por qué David Ramírez se fue de Santa Ana?

El periodista Kevin Jiménez reveló que David Ramírez fue separado del plantel de Santa Ana por la acalorada discusión que tuvo con Ronald Mora, asistente técnico de Oviedo, en la reciente derrota 2-1 de Santa Ana frente a Puntarenas.

Ramírez exigió patear un penal, pero el “Macho” Mora se negó y la responsabilidad la asumió Adrién Chévez, quien terminó errándolo. Sin embargo, el presidente del equipo, Johan Salas, rompió el silencio y brindó una versión desconocida de los hechos.

Presidente de Santa Ana revela el motivo del despido de Ramírez

“Todos tenemos emociones y lo que pasa entre David y ‘Macho’ son emociones, no pasa nada, eso es fútbol. Simple y sencillamente con David, hace días, no vemos el fútbol de la misma manera y entonces tomamos la decisión, por mutuo acuerdo, de no seguir trabajando juntos, pero lo del penal no tuvo nada que ver en eso”, le dijo Salas a La Teja.

David Ramírez marcó un solo gol, frente a San Carlos, en ocho partidos con Santa Ana. (Foto: MR Agencia)

Y detalló que el motivo de la salida del ex Saprissa fue por su forma física: “Cuando uno trae un delantero, lo necesita al cien por ciento. Creo que Christian en esa parte fue muy humano, intentó ayudarle, pero en la situación que estamos ocupamos gente que esté al cien por ciento y David Ramírez va retomando su nivel porque estuvo retirado. En este momento no tenemos mucho tiempo“.