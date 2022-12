El pasado domingo, la Selección de Argentina logró vencer a Francia en una Final de la Copa del Mundo emocionante. Sin embargo, luego de que Lionel Messi levantara el ansiado trofeo, se vivió un momento incómodo en la celebración del elenco de Lionel Scaloni y sus familiares. Y es que el famoso cocinero conocido como Salt Bae ingresó al campo para tomarse fotografías con la copa y los jugadores de La Albiceleste.

A pesar de que el trofeo del Mundial solo puede ser tocado por un grupo selecto de personas, se vio al cocinero nacido en Turquía tomando la copa y fotografiándose con jugadores como Di María, Lisandro Martínez, Lionel Messi -después de que el delantero lo ignorara en reiteradas ocasiones-. Dichas acciones, provocaron la molestia de algunos aficionados e incluso, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto.

"Tras una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo individuos tuvieron acceso indebido al campo tras la ceremonia de clausura en el Estadio de Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las acciones internas apropiadas", manifestó un portavoz de la FIFA al medio BBC Sport.

Vetado de eventos deportivos

Aun cuando la FIFA todavía no anuncia nada sobre el reconocido cocinero, los que sí tomaron cartas en el asunto fueron los organizadores de la U.S Open Cup, torneo de tenis. "Salt Bae queda excluido de la Final del U.S Open Cup del 2023", manifestó la cuenta oficial del campeonato en sus redes sociales, veto que fue bien recibido por los usuarios.

Algunos aficionados también expresaron su deseo de que se le prohibiera la entrada a los estadios en el Mundial del 2026 y se podría considerar la propuesta. Hasta el momento, solo se le vetó de prestigiado campeonato de tenis, aunque no sorprendería que confirmen nuevas sanciones para el chef turco.