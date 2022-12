Karim Benzema, actual Balón de Oro, le puso punto y final a su representación con la Selección de Francia. Tras tener que abandonar la concentración en el inicio del Mundial por una lesión, el delantero del Real Madrid fue descartado por Didier Deschamps y tras la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina por penales, el número 9 le ha dicho adiós a la selección francesa con un mensaje en redes.

No quedó muy clara la situación entre Benzema y Deschamps, ya que al atacante francés se le vio entrenando con el Real Madrid días previos a la final de la Copa del Mundo, pero el entrenador de la Selección de Francia no quería tocar el tema y siempre se limitó a decir que solo contaba con los jugadores disponibles. Por lo que un regreso de Benzema a la sección durante el Mundial, nunca estuvo en sus planes.

Mensaje de Karim Benzema

“Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se termina”, sentenció el quinto máximo goleador histórico de la Selección de Francia en sus redes sociales (con 37 goles por detrás de Michel Platini, Antoine Griezmann, Thierry Henry y Olivier Giroud).

Benzema cierra así una carrera internacional con la selección de Francia que ha transcurrido en dos etapas. El jugador del Real Madrid estuvo apartado de Les Bleus casi seis años por su implicación en el caso Valbuena [en noviembre de 2021 el futbolista fue condenado a un año de prisión condicional y a pagar 230.000 euros por varios conceptos].

Pero su gran rendimiento con el Real Madrid acabó propiciando su regreso a la selección francesa en el verano de 2021, para disputar la Eurocopa. En este último año y medio, Benzema ha jugado 16 partidos y ha marcado diez goles con Francia. En toda su carrera internacional con Francia disputó 97 encuentros, en los que marcó 37 goles.