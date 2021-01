Roberto Domínguez se despidió del Bolivar y cambiará de equipo

Roberto Domínguez no seguirá siendo futbolista del Bolívar de Bolivia, según confirmó el mismo futbolista desde sus redes sociales. Hace algunos días ya se hablaba de la posibilidad de que saliera del equipo, pero esta vez fue el mismo jugador se encargó de disipar todas las dudas.

Domínguez publicó dos historias con un mensaje de despedida en el que, acompañado por dos fotos, en donde escribió que "fue un placer enorme" haber vestido los colores del equipo.

Roberto Domínguez, defensa central salvadoreño.

Lamentablemente, Bolívar no pudo llegar a su objetivo de salir campeón en la presente campaña, quedándose con el tercer lugar de la tabla de posiciones detrás de Always Ready y The Strongest.

Cabe destacar que el defensa central salvadoreño se metió a los libros de historia del fútbol, a ser el primer cuscatleco en anotar un gol oficial en la Copa Libertadores de América. Ahora no se sabe cuál será su nuevo equipo, pero ya se empiezan a manejar rumores que lo vinculan con el fútbol salvadoreño.

El ex Vancouver Whitecaps acumuló 1424 minutos en 18 encuentros con el club de La Paz.