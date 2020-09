Ramiro Martínez critica el calendario del Apertura 2020: "Esto es un poco inhumano"

La confección del calendario para el Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras ha dejado con claro descontento a varios entrenadores y jugadores, principalmente por el poco tiempo de descanso que habrá entre fecha y fecha, algo que supondrá un ritmo difícil de llevar y que conllevará la obligatoriedad de recambio constante.

Ramiro Martínez, entrenador del Real España, opinó al respecto en conferencia de prensa: "Es un calendario complejo, muy difícil y demasiado exigente para los futbolistas. No han contemplado el tiempo necesario de trabajo ni la propia salud de los futbolistas. Desde todo punto de vista esto es un poco inhumano. Es demasiada la carga que se ha impuesto a los jugadores, no se ha pensado en su salud".

Tras lo mencionado, repitió: "No han contemplado para nada la salud de los futbolistas; no han contemplado los períodos de preparación que dijimos cuando fuimos consultados. La opinión no tomó importancia. No solo la mía, sino la de otros colegas, para que los jugadores no se rompan".

Tampoco se mostró a gusto con la eliminación de los descensos para el presente curso: "No es grato que un torneo no cuente con los ingredientes necesarios: el que obtiene el campeonato y el descenso. Quitándoselos se le está quitando protagonismo, esencia y un montón de cosas que que se podrían llegar a dar y que se podrían evitar. Ojalá se pueda revertir, que haya sido una decisión tomada de forma apresurada".

Finalmente, en cuanto a su debut contra Olimpia, analizó: "Siempre estar frente a un equipo grande es importante para ver cómo ha surtido efecto la preparación. De cualquier manera, es totalmente atípico lo que puede llegar a suceder. Esto no es abrir el paraguas, sino que ya verán que pueden suceder cosas impensadas en el desarrollo de un torneo".