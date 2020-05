'Rambo' León: "El Mágico González es incomparable, igual que Maradona"

En una entrevista exclusiva para Futbolcentroamerica en alianza con el programa Extra Liga, Julio Cesar "Rambo" León habló de todo un poco. El fantasista hondureño tocó temas personales, deportivos, anécdotas, y algunas situaciones sobre su actualidad. Sumado a eso, también habló de algo que llamará la atención de los aficionados salvadoreños.





En primera instancia, al ex Parma se le preguntó por cuáles fueron los mejores jugadores que él haya visto jugar, y acá empezó la conversación. "Yo crecí viendo a Roberto Baggio y queriendo ser como el, incluso a la Coneja Cardona, que mi tío me hablaba de él. Son personas que admiré en mi vida", empezó contando.





"Cuando yo miraba la televisión italiana, yo miraba a Roberto Baggio, era lo máximo. También crecí viendo a Dolmo Flores, mis respetos para él", continuó. Seguido a eso, se le consultó por una leyenda urbana, en donde supuestamente él había asegurado tener las mismas cualidades futbolísticas que Diego Maradona, cosa que desmintió.







"Bueno yo creo que cada quien nace o nacemos en países diferentes con talentos especiales, y a mí Dios me dio un talento maravilloso. Después yo lo fui desarrollando través de mi perseverancia, esfuerzo, y trabajo, y le fui metiendo a través de creérmela", aseguró.



Jorge González, leyenda del Cádiz y del fútbol salvadoreño.





Por último, y de igual manera, no se guardó nada para expresar su admiración por Diego Maradona; y fue aquí donde se acordó de Jorge el "Mágico" González. "No sé si desarrollé mi talento como Maradona, pero yo si me ilusionaba en verlo y admirarlo a él. Tampoco lo podemos excluir al Mágico González, mi respeto. Nunca me comparé con Maradona, eso sí, Maradona es incomparable, así como el Mágico González"; concluyó.



*Declaración a partir del 58:08 de video