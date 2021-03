La Sub-23 de Haití goleó 15-0 a selección amateur mexicana y El Salvador toma nota

Faltan pocos días para que los salvadoreños tengan su debut en el Preolímpico de Guadalajara ante Canadá. Sin embargo, El Salvador ya tiene conformada la lista de convocados para la selección de Sub 23. Debido a que no corresponde un un torneo de FIFA, no fue para nada fácil contar con los legionarios que juegan en el exterior y sobre todo con aquellos que son importantes para su equipo. La Selección de Haití será uno de los rivales de los centroamericanos, que también comienzan a tomar nota de los caribeños.

La Selección Sub-23 de Haití también se prepara para este encuentro y disputó un amistoso ante un equipo amateur mexicano de aficionados y terminaron goleando (15-0). Victoria que refuerza la confianza de los haitianos a pocos días de su viaje al Preolímpico en Guadalajara. Y que será rival de El Salvador.

Para destacar en este partido, Steevenson Jeudy, fue quien se llevó todos los reflectores de este encuentro. Jugador que recién había llegado al Old Tiger, disfrutó de esta goleada marcando cinco goles. Aunque no es un encuentro para tomar medidas, El Salvador sabe que cualquier cosa puede pasar en el Preolímpico y no quiere descuidos.

Esta selección de Haití debutará el viernes 19 de marzo frente a Honduras, posteriormente enfrentará a Canadá y cerrará la fase de grupo ante El Salvador que llegará reforzado con varios legionarios, entre ellos: Enrico Dueñas, del Vitesse de Holanda y Joshua Pérez. Por esta razón, los salvadoreños no quieren tomarse demasiada confianza y analizarán muy bien a cada uno de sus rivales.