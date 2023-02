La edición número 20 de la fase final del Premundial Sub-17 de Concacaf se celebrará en Guatemala desde el 11 hasta el 26 de febrero. Un total de 20 equipos buscarán 4 cupos para la próxima edición de la Copa Mundial Sub-17 a realizarse en Perú, por lo que será el momento de ver brillar a las próximas estrellas del fútbol centroamericano.

¿Quieres saber las fechas y los horarios para disfrutar de esta competición? Desde FCA, te traemos todos los detalles para que no te pierdas este Premundial Sub-17 de Concacaf.

Premundial Sub-17 de Concacaf: calendario, fechas y horarios

Como ya confirmó la Concacaf el pasado 29 de septiembre, habrán 4 grupos de 4 equipos cada uno. Este será el calendario oficial de los partidos de fase de grupos del Premundial Sub-17 de Concacaf (las horas reflejadas corresponden a la hora de Guatemala):

Sábado 11 de febrero

México vs. Curazao - 4 p.m.

Canadá vs. Trinidad y Tobago - 4 p.m.

Panamá vs. Guatemala - 7 p.m.

EE.UU. vs Barbados - 7 p.m.

Domingo 12 de febrero

Jamaica vs. Cuba - 4 p.m.

Haití vs. El Salvador - 4 p.m.

Costa Rica vs. Guadalupe - 7 p.m.

Honduras vs. Surinam - 7 p.m.

Lunes 13 de febrero

Barbados vs. Canadá - 4 p.m.

Curazao vs. Panamá - 4 p.m.

Guatemala vs. México - 7 p.m.

Trinidad y Tobago vs. EE.UU. - 7 p.m.

Martes 14 de febrero

Guadalupe vs Jamaica - 4 p.m.

Surinam vs. Haití - 4 p.m.

Cuba vs. Costa Rica - 7 p.m.

El Salvador vs. Honduras - 7 p.m.

Miércoles 15 de febrero

Trinidad y Tobago vs. Barbados - 4 p.m.

México vs. Panamá - 4 p.m.

EE.UU. vs. Canadá - 7 p.m.

Guatemala vs. Curazao - 7 p.m.

Jueves 16 de febrero

El Salvador vs. Surinam - 4 p.m.

Cuba vs. Guadalupe - 4 p.m.

Honduras vs. Haití - 7 p.m.

Costa Rica vs. Jamaica - 7 p.m.

Una vez culminada la fase de grupos, comienzan los octavos de final. En esta ronda, se incluyen los 4 equipos clasificados de las fases preliminares (Bermudas, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua).

Sábado 18 de febrero

(1) Ganador Grupo E vs. Nicaragua - 4 p.m.

(5) Ganador Grupo F vs. República Dominicana - 4 p.m.

(3) 2º Grupo E vs. 3º Grupo G - 7 p.m.

(7) 2º Grupo F vs. 3º Grupo H - 7 p.m.

Domingo 19 de febrero

(2) Ganador Grupo G vs. Puerto Rico - 4 p.m.

(6) Ganador Grupo H vs. Bermudas - 4 p.m.

(4) 2º Grupo G vs. 3º Grupo E - 7 p.m.

(8) 2º Grupo H vs. 3º Grupo F - 7 p.m.

Luego llegan los cuartos de final, los cuales tendrán lugar los días 21 y 22 de febrero, realizándose de la siguiente manera:

Martes 21 de febrero

(A) Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8 - 4 p.m.

(C) Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6 - 7 p.m.

Miércoles 22 de febrero

(B) Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7 - 4 p.m.

(D) Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5 - 7 p.m.

Tras estos duelos, llegan las semifinales, las cuales se realizarán en el día 24 de febrero, con los siguientes horarios:

Viernes 24 de febrero

(1º) Ganador Partido A vs. Ganador Partido C - 4 p.m.

(2º) Ganador Partido B vs. Ganador Partido D - 7 p.m.

Finalmente, se realizará la Gran Final, donde los equipos buscarán un nuevo título en este certamen:

Domingo 26 de febrero

Ganador 1º semifinal vs Ganador 2º semifinal - 4 p.m.