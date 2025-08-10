"Que me disculpe": Machillo Ramírez toca el orgullo de Jafet Soto con una picante advertencia tras la derrota de Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense volvió a sucumbir ante las garras de Club Sport Herediano, que este domingo se impuso 1-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025 gracias a la anotación de penal de Marcel Hernández al minuto 40.

A pesar de que los Rojinegros buscaron el gol a toda costa y Óscar Ramírez intentó quebrar el cerrojo florense con cambios ofensivos, nuevamente les pasó factura su escasa contundencia de cara al arco: “En lo que hablé ahí (en el camerino) les dije que duele porque hicimos catorce remates, pero es un aprendizaje”, contó.

Ahora, como dijo el propio “Machillo” en rueda de prensa, les toca tragar veneno y seguir recorriendo el extenso camino hacia el tan ansiado título número 31, que les depara un duro desafío el próximo sábado en la casa de Puntarenas FC.

Publicidad

Publicidad

¿Qué le dijo Óscar Ramírez a Jafet Soto tras la derrota de Alajuelense?

Consultado por la falta de contundencia de la Liga, Óscar Ramírez aprovechó para soltarle una impensada advertencia a Jafet Soto en su “debut” y despedida como técnico de Herediano debido a la inminente llegada de Hernán Medford.

ver también Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense: se conoce el motivo detrás de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

“Estamos sobre eso, hemos trabajado, pero la práctica es de una forma y en vivo es otra. Me parece que dije que habría marcadores cerrados. Por ejemplo, hoy, que me perdone el colega, pero estuvimos un porcentaje encima de ellos y al no haber goles, se reclama la contundencia”, afirmó el timonel.

Publicidad

Luego, le dedicó una frase filosa a Soto: “Creo que esto no es como hasta ahora, sino cómo va a terminar. La movilidad, el borde por los costados. Una falta nos obliga a jugar estar en la adversidad. Hicimos variantes, velocidad, metimos a los dos grandes y hay que darle virtud a Heredia”.

Publicidad

Publicidad

“Si vemos los dos partidos que hemos perdido con Herediano, ha sido con balón parado. Es un tema por afinar. Esta vez fue una mano (la de Alberto Toril) sin gracia y sin intención. Pero estamos más cerca, tenemos argumentos. Duele, esto pasa en el fútbol. Cuesta abrir la brecha, no es fácil, pero los miré a los ojos y les dije: ‘vamos, esto en algún momento tiene que cambiar‘”, sentenció Ramírez.