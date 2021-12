El PSG de Keylor Navas, Messi, Neymar y compañía al aparecer no puede durar una semana sin inconvenientes dentro o fuera de la cancha. Hoy no pasaron del empate (1-1) ante visitando al Lorient y es el tercero en sus últimas cinco presentaciones. Más allá de los grandes jugadores que posee en su plantilla, Mauricio Pochettino todavía no ha podido encontrar ese funcionamiento que permita brindar más certidumbre en el juego. Y cuando venga el tramo de la temporada más complicado e importante, es importante tener las ideas muy claras, ya que un mal día de trabajo, te puede dejar afuera de los objetivos principales, y eso, sería un rotundo fracaso para el conjunto parisino.

Si no es el juego que complica a Mauricio Pochettino, son las lesiones. Recordemos que Sergio Ramos estuvo más de tres meses en recuperación y a lo largo de ese tiempo otros elementos han sufrido molestias físicas y se han tenido que perder algunos encuentros. Para el partido de Champions ante el Real Madrid que tendrán como rival en los octavos de final, los parisinos podrían sufrir la pérdida de uno de sus tres atacantes estrellas.

Neymar es el jugador que estaría en serias dudas para llegar a jugar ante el Real Madrid. El brasilero sufrió una lesión en su tobillo izquierdo ante el pasado 28 de noviembre ante el Saint-Étienne y en la recuperación ha existido un contratiempo que alargaría más los tiempos para regresar a las canchas. Según los médicos le quedan unas cinco semanas todavía de recuperación para luego probar en el terreno de juego.

La fecha para enfrentar al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League es el próximo 15 de febrero del 2022. Y si bien con cinco semanas de recuperación los tiempos dan, hay que esperar cómo va evolucionando Neymar y cómo se siente en el terreno de juego. Que además de llegar no estaría en sus mejores condiciones por falta de ritmo y confianza.

Además, el PSG tampoco quiere apresurar al brasilero para evitar males mayores. Ya que a Neymar las lesiones lo han castigado demasiado desde su llegada al fútbol francés. Mientras tanto, el sudamericano sigue trabajando al máximo para llegar lo más sano y rápido posible a la llave ante el Real Madrid.