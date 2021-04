El PSG sin Keylor Navas sufrió para ganarle al Saint-Étienne por la Ligue 1

Keylor Navas no fue de la partida el día de hoy ante Saint-Étienne por la jornada 33 de la Ligue 1 debido a una molestia muscular en uno de sus hombros. Por lo que el parte médico del PSG le mandó reposo al arquero costarricense. Aunque no sería nada grave, el conjunto parisino decidió no arriesgar a su portero titular. Sin embargo, su ausencia se notó en la victoria de hoy (3-2) ante el Saint-Étienne.

Recordemos que Keylor Navas viene de unas actuaciones extraordinarias ante el Bayern de Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League, siendo una de las máximas figuras en ambos encuentros con el actual campeón del torneo. Su próximo rival, el Manchester City, no será una piedra fácil en el camino, es por ello que necesitarán al tico en su mejor estado físico.

PSG ganó sin Keylor Navas, pero no le sobró nada

No está siendo la mejor temporada en la Ligue 1 para el PSG de Keylor Navas. Hoy marchan en el segundo lugar a falta de seis jornadas para terminar el campeonato. Sergio Rico fue el encargado de cuidar la portería parisina ante Saint-Étienne. Sin embargo el resultado fue bastante ajustado. En tan solo 15 minutos para el final del encuentro el PSG recibió dos goles.

Incluso, el segundo gol del conjunto visitante para igualar las acciones (2-2) llegó al 92. Por lo que ya se daba un empate en el marcador. Pero aparecería Mauro Icardi al 95 para terminar de darle el triunfo (3-2) a los dirigidos por Mauricio Pochettino. Con Keylor Navas como titular de manera regular, el PSG es el segundo equipo menos goleado del torneo francés.

Con las 33 jornadas cumplidas para el PSG y el Lille, tan solo un punto es lo que separa a un equipo del otro. Es por ello, que el equipo parisino no debe bajar la guardia si quiere disputar hasta el final el campeonato de la Ligue 1. Sin descuidar que en tan solo días, estarán disputando su segunda semifinal de Champions League de manera consecutiva.