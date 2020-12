Thierry Henry, sobre Olimpia: "No será fácil, no pierden muchos partidos"

Thierry Henry, entrenador del Montreal Impact, habló en conferencia de prensa antes del partido de esta noche frente al Olimpia, por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2020. La ida concluyó 2-1 en favor de los catrachos en suelo canadiense, 9 meses atrás.

"Será un partido complicado frente a un buen equipo. Son físicos y muy buenos en lo que hacen, no será un partido fácil. Ellos no pierden muchos partidos, tenemos que ganarles y por dos goles si no queremos ir a los penales. Nos tenemos que concentrar en lo que nosotros podemos controlar", expresó primeramente.

En cuanto al retorno a la actividad, luego de 22 días sin competir por su eliminación temprana en el reducido de los playoffs de la MLS, explicó: "Perdimos frente a New England, regresamos a casa y cumplimos con una cuarentena necesaria. Así son las cosas este 2020, no son excusas".

En relación a esto último, indicó: "Tratamos de mantener a los jugadores en forma. Inmediatamente después de que logramos regresar a las canchas continuamos con los trabajos. Teníamos que buscar una manera de que los jugadores hicieron trabajos en casa".

Finalmente, en torno a la figura de Romell Quioto, apuntó su "buen trabajo este año para nosotros. Jugó como delantero y no como extremo, empezó a entender que hacer goles no está mal. Nos ayuda un montón. Lo que me gusta es que Romell lucha, y hace lo que tiene que hacer para ayudar".