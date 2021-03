Pedro Troglio revela contacto del Saprissa

Desde que llegó a Olimpia, Pedro Troglio se convirtió en uno de los mejores entrenadores del fútbol centroamericano. El estratega argentino se quedó con los dos torneos de Honduras que lograron terminarse, Apertura 2019 y Apertura 2020. Además, logró llegar hasta semifinales de la Concachampios, siendo el primer equipo de la región que lo logra desde la modificación de la competencia continental. Esto terminó provocando que un equipo importante como el Saprissa lo contactara para llevárselo.

Así lo reveló el propio director técnico en una entrevista con ESPN. Pese a que fue un representante del conjunto costarricense, el sudamericano aclaró que nunca fue una propuesta directa por parte del presidente de la institución. Debido a eso, no lo tomó como una propuesta realmente seria.

“Me han llamado, nunca ha sido tan firme, yo pienso que cuando es algo muy en firme te tiene que llamar el presidente, cuando te llaman representantes o gente de ese nivel, se han escuchado rumores sobre tales equipos en Costa Rica o Nicaragua, yo no le doy importancia porque cuando un dirigente te quiere, te llama el presidente, no le doy importancia”, declaró.

���������� Saprissa contactó a Pedro Troglio, DT de Olimpia, para ser el nuevo entrenador y el argentino dejó las puertas abiertas: pic.twitter.com/UMsubnPbFG — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 6, 2021

Y agregó puntualmente sobre el llamado del Morado: “Esta última vez que se hablaba de lo del Saprissa, a mí nunca me llamó el presidente de la institución para decirme que había un acercamiento, quizá lo que fue, algún representante tira tu nombre, eso no es real, no me han llamado”.

Para finalizar, dejó la abierta la posibilidad de dirigir en el país tico: “Nunca le cierro las puertas a nadie, dirigir equipos grandes en cualquier parte del mundo, para uno es de gran satisfacción eso, estoy muy cómodo acá, pero no se sabe cuánto dura acá, no elijo, simplemente dirijo y no le cierro las puertas a nadie”.