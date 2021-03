Pedro Troglio destrozó a Cristian Maidana: "No lo entiende, no puede jugar en un equipo grande"

Las declaraciones de Cristian Maidana por su salida de Olimpia no le cayeron para nada bien a Pedro Troglio. Al entrenador no le gustó que se lo acusara de no darle oportunidades al centrocampista argentino y decidió responderle en conferencia de prensa, luego de haberle ganado el clásico a Motagua por 2-1 de visitante.

"El otro día escuchaba hablar a un jugador que se fue, decir de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de jugar en River Plate y en equipo grande no existen las posibilidades, existe el momento y cuando te toque tenés que jugar bien y así te quedás en el equipo", comenzó hablando el estratega sudamericano.

Y continuó refiriéndose a su compatriota: "Yo no le puedo dar confianza a nadie porque tengo grandes jugadores y en algunos puestos tengo tres. Entonces, si vos jugás mal un partido, tiene que jugar otro, no puedo dejarte cinco y tengo 34 jugadores. Si le voy a dar cinco o seis partidos a cada uno estoy liquidado".

������ Después de ganar el clásico, Pedro Troglio se volvió a referir a Cristian Maidana y no se guardó nada: pic.twitter.com/8FbfLxXSKq — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 1, 2021

Para finalizar, fue directo contra el pedido de su ex-jugador: "Por eso mi indignación con la salida de Maidana por la declaración. Cuando habla de confianza, eso es algo que siempre les digo a los jugadores, yo no les doy confianza, necesito que ellos me la den a mí para ponerlos. El que quiere lucha, se sacrifica, se mata y tiene sus posibilidades y las aprovecha. El fútbol es así, el que no lo entiende no puede jugar en un equipo grande. Tiene que estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te puede dar cinco partidos".

Muy duros los dichos de Troglio que sigue enojado por los dichos de Cristian Maidana. El entrenador dejó de lado la felicidad del clásico ganado para volver hablar de esta salida. Es la primera vez que un jugador de Olimpia apunta directamente contra el entrenador y lo culpa por su ida. Algo que tampoco es habitual en su carrera como entrenador.