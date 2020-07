Oficial: se definió el futuro de Rodolfo Zelaya

Se le puso fin a la novela de Rodolfo Zelaya y su futuro. El jugado pertenece al Celaya de la Segunda División de México. Cuando el país norteamericano anunció que no habría descensos ni ascensos por más de 5 años empezó a haber un gran exilio de jugadores de los equipos que se encontraban en divisiones más bajas y se creía que el cuscatleco sería uno de ellos.

Los medios hablaban de su gran regreso a Alianza y todos los aficionados comenzaron a esperanzarse con la vuelta de uno de sus gran ídolos. Hasta los directivos daban a entender que las negociaciones estaban avanzadas y que le guardaban un cupo al legionario para su regreso. Pero toda esa esperanza quedó en la nada.

Zelaya había vuelta a El Salvador a pasar la cuarentena junto a su familia. (As)

Se confirmo que Rodolfo Zelaya continuará jugando en el Celaya de México, por lo menos por una temporada más. El centrocampista ofensivo no pudo finalizar su contrato con ellos y deberá cumplirlo. Una muy mala noticia no solo para los Paquidermos, sino también para el fútbol salvadoreño en general.

Les informo a todos los albos que éste día, partió rumbo a México Fito Zelaya, para cumplir con su contrato con él club Celaya, por consiguiente Alianza descarta su contratación para él torneo apertura 2020. Le deseamos lo mejor, para lo que resta del campeonato. — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) July 17, 2020

El director del club, Lisandro Pohl, hizo oficial esto en Twitter: "Les informo a todos los albos que éste día, partió rumbo a México Fito Zelaya, para cumplir con su contrato con él club Celaya, por consiguiente Alianza descarta su contratación para él torneo apertura 2020. Le deseamos lo mejor, para lo que resta del campeonato".

Esta decisión la había adelantado en junio un directivo del conjunto mexicano: "Las cosas deberán proceder como deben proceder. Él tiene un contrato con nosotros hasta diciembre. Nosotros contamos con Zelaya para una siguiente competencia. Tiene contrato con nosotros. No hay ninguna novedad en su caso. Por ahora no se ha sabido de él, no se ha acercado al equipo".