Nueva Concepción vs. Municipal: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la fecha 7 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala

Nueva Concepción - Municipal será uno de los duelos de la séptima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala. El mismo será histórico, puesto que se enfrentarán por primera vez en la máxima división. Además, ambos conjuntos están cerca en la clasificación: los escarlatas (5°) tienen 9 puntos y los toros (7°) suman 7. Y llegan habiendo perdido sus respectivos partido de la fecha 6. ¿Quién logrará encauzar su presente?

Nueva Concepción vs. Municipal: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se llevará a cabo el domingo 29 de agosto, a las 12:00 horas de Guatemala, en el Estadio José Luis Ibarra. Se podrá ver, EN VIVO y EN DIRECTO, por Claro Sports. Y la terna arbitral la compondrán Carlos Galindo (juez principal), Luis Ventura (asistente 1), David Ical (asistente 2) y Amner Escobar (cuarto árbitro).

Nueva Concepción vs. Municipal: cómo llegan los locales

El desempeño de los de Manuel Castañeda viene siendo irregular, aunque dejando buenas sensaciones como en su último partido. Acumulan un empate (0-0 vs. Achuapa), dos victorias (2-1 vs. Cobán y 1-0 vs. Guastatoya) y tres derrotas (0-2 vs. Comunicaciones, 0-4 vs. Antigua y 1-2 vs. Santa Lucía). Ante los campeones, pese a que les dieron vuelta el resultado, no bajaron los brazos en busca de la igualdad, aunque no les alcanzó.

Nueva Concepción vs. Municipal: cómo llegan los visitantes

"No estamos contentos con el funcionamiento, ni como estamos jugando en este momento", fueron las palabras de José Cardozo que sintetizan el andar inconstante de su equipo. Iniciaron de forma correcta el torneo, con dos triunfos (1-0 vs. Guastatoya y 4-0 vs. Malacateco) y tres igualdades (1-1 vs. Santa Lucía, 2-2 vs. Iztapa y 0-0 vs. Xelajú). Pero el baldazo de agua fría llegó ante Sololá, que en la última fecha les ganó 1-0. Deberán ganar si quieren pelear por el torneo a pesar de las bajas por lesión que los aquejan.