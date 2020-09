Nicholas Hagen marcó la diferencia entre Guatemala y la liga europea en la que juega

Tras dejar Municipal, Nicholas Hagen está dando sus primeros pasos en el fútbol europeo. El guardameta chapín debutó en el Sabail FC de Azerbaiyán y tuvo un primer partido muy destacado, pese a que su equipo terminó cayendo 2 a 1. A sus 24 años promete tener un gran futuro en el exterior.

De a poco, el portero busca la manera de ir acercándose a sus nuevos compañeros y contó como viene esa experiencia en una entrevista con Prensa Libre: “La adaptación ha sido buena, pero un poco lenta debido al idioma. He logrado comunicarme con el equipo, y eso es lo importante. Poco a poco vamos haciendo una familia, que es lo que quiero”.

Además, Hagen destacó la gran diferencia que hay entre el fútbol azarí y el guatemalteco, en donde se destacó durante un par de temporadas en el Municipal: “Es un futbol de atrevimiento. Salir jugando es prioridad. Se juega mucho por bajo, rápido, a uno o dos toques. Tiene bases, lo que es importante. Es una mentalidad de crear espacios y oportunidades de gol y no tener miedo. Y por supuesto, no hay mucho pelotazo, hay muchos cambios de juego orientados”.

Nicholas Hagen fue la figura de su equipo en su debut en el Sabail FC.

Y hasta contó cómo es e tema de la alimentación en el país europeo, con respecto a las manjares tradicionales chapinas: “Con la comida no hay mucha diferencia, tengo que seguir mi dieta. Aquí se come bastante carne de cordero, en Guatemala no mucho. Y la forma como se preparan los platillos también es distinta”.

Para finaliazar, Hagen analizó como se encuentra en este momento: “Me siento contento. Es una ventura que tomo con responsabilidad y lo voy a disfrutar. Me va a hacer crecer como persona y jugador. Me va a dar una idea de lo que se necesita para seguir adelante y dar un paso más. El equipo es sumamente bueno. Es un lugar donde todos quieren crearse un nombre, quieren subir las expectativas de los demás hacia ello”.