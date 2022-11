Neymar no podrá jugar en lo que queda de la fase de grupos tras sufrir una lesión.

La Selección de Brasil ganó en su debut ante Serbia, pero recibió la mala noticia de la lesión de Neymar JR, quien tuvo un esguince en el tobillo derecho, lo que prácticamente lo dejó descartado para los partidos ante Suiza y Camerún, lo que su regreso se daría hasta la instancia de los octavos de final de Qatar 2022.

El astro brasileño se mantuvo en silencio tras el pitazo final del duelo de ayer, pero al conocerse el tiempo que estará fuera se manifestó en sus redes sociales, donde se mostró tocado anímicamente y dejó claro que no se rendirá a pesar que sufrió una lesión en otro Mundial, tal como pasó en Brasil 2014.

“El orgullo y el amor que siento por llevar esta camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue regalado o fácil, siempre tuve que correr tras mis sueños y mis metas. Nunca deseé el mal a nadie, sino que ayudé a los necesitados. Este día se convirtió en uno de los más difíciles de mi carrera... y otra vez en un Mundial”, redactó

“Estoy lesionado, sí, es aburrido, me va a doler, pero estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de volver porque voy a hacer todo lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo. ¿Tanto tiempo para esperar a que el enemigo me derribe así? ¡Nunca! Soy un hijo del Dios de lo imposible y mi fe no tiene fin”, finalizó.

Neymar se ha visto afectados por las lesiones en los últimos años, el calvario comenzó en Brasil 2014 con aquel golpe en la espalda que lo dejó fuera de las semifinales, luego en su paso por el PSG ha tenido varias molestias, en especial en el tobillo derecho, el cual esta vez se lo volvió a lastimar.