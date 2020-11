Nacho Ambriz rechazó dirigir a dos selecciones de Centroamérica

El presente del León en la Liga MX es inmejorable. Con suma facilidad y holgura se adueño del liderato en la etapa regular, registrando solo una derrota y cuatro empates en 17 partidos. Nacho Ambriz es factor fundamental para ello, comandando desde el banco a los suyos y dando las indicaciones pertinentes.

El buen pasar de los esmeraldas se puede extrapolar al de su director técnico, quien confesó en Los Campamentos que fue tentado para dirigir en dos seleccionados nacionales, ambos de Centroamérica.

"Mi contrato termina en mayo. Antes de firmar con León tuve acercamientos con la selección de Costa Rica y Panamá", explico. Aún así, rechazó las ofertas de los canaleros y ticos porque "les pedí como favor que si existiera una oportunidad de ir a selección (de México) o Europa, pudiera ir".

En cuanto a esto último, manifestó que "por el momento no hay, también está la posibilidad de Sudamérica. No hay nada concreto". Sea donde fuera, sus intenciones son claramente las de irse de México: "En dónde me salga un chance, tengo la mira puesta y me voy a ir. Tengo ganas de salir de México".

Luego de su trayectoria como jugador, con participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 incluida, Ignacio "Nacho" Ambriz incursionó en la dirección técnica, siempre en clubes de su país natal como Querétaro; Necaxa y América. ¿Habrá algún destino internacional después de esta experiencia en el León?