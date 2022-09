Los elencos no se sacaron diferencias y dejaron todo a definir en la vuelta que se disputará en Panamá.

En la ida de los Cuartos de Final de la Liga Concacaf, Motagua FC recibió a Tauro FC en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras. A pesar de que los hondureños manejaron casi todo el compromiso, no lograron ponerse en ventaja y la serie quedó abierta para que se defina el próximo miércoles en el Estadio Universidad Latina de Panamá.

El encuentro inició con los locales siendo, de forma ligera, superiores a su similar, que, tímidos, en los primeros 10 minutos, fueron superados por su rival en cuanto a dominio de balón. La primera llegada de peligro la protagonizaría Héctor Castellanos (12') con un remate que pasó rozando el travesaño defendido por Eric Hughes. Seguido a ello, el propio Castellanos (17') iba a buscar abrir la cuenta, pero con poca precisión en su disparo, no consiguió hacerlo.

Durante los próximos minutos del cotejo, el rumbo iba a ser el mismo, tenencia de balón por parte de Motagua y una firme zona defensiva de Tauro. La siguiente ocasión clara llegaría desde los pies de Jonathan Núñez (39') con un tiro desde fuera del área que terminó complicando al arquero, sin embargo, logró evitar una tragedia en su cabaña. Así culminaría la primera mitad, dejando el resultado igualado sin goles.

El complemento llevaría la misma tónica y los hondureños continuarían manejando el partido, siendo Walter Martínez (59') quien intentó definir de derecha, pero con poca potencia, su disparo no llevó peligro. Los minutos transcurrieron y no fue hasta el 80 cuando volvimos a ver una ocasión clara de modificar la pizarra. Jan Carlos Vargas, defensor de Tauro, cometió un penal y el Ciclón Azul tendría la chance de ponerse en ventaja. No obstante, Ángel Tejeda (83') estrelló su cobro en el travesaño.

Posterior a ello, no tendríamos más situaciones de peligro y el partido se mantuvo igualado sin goles. Ahora los equipos deberán definir la serie el próximo miércoles 14 de septiembre en el Estadio Universidad Latina. Dicho compromiso se disputará a partir de las 9:00 p.m. (hora de Panamá) y 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).