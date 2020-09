Modificaciones de FIFA permitirían que Enrico y Gil jueguen para El Salvador

En el último tiempo, las selecciones centroamericanas como El Salvador empezaron a buscar jugadores que tengan la nacionalidad salvadoreña por ascendencia y que se esten destacando en distintas partes del mundo. El motivo es la falta de nuevas figuras para el combinado nacional que surjan en el fútbol custatleco.

Para beneficio de la Selecta, FIFA "ablandaría" varios requisitos para convocar jugadores que tengan otra nacionalidad y hasta que hayan defendido los colores de otro país. Esto permitiría que futbolistas como Enrico Hernández, de padre salvadoreño y nacido en Holanda que jugó para la Sub17 de dicho país, y Brayan Gil, nacido en Colombia, pero doble nacionalidad y que fue convocado a la Sub23 sudamericana.

Hasta hoy, el el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de FIFA tenía cuatro reglas que permitían el llamado de futbolistas extranjeros: el jugador debía nacer en el territorio de la federación que quiere representar, uno de los padres biológicos del jugador debió haber nacido en el territorio de la federación; uno de sus abuelos debió haber nacido en el territorio de la federación y el jugador debe haber vivido al menos cinco años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años en el territorio de la federación.

�� ¡FIFA ABLANDA REQUSITOS PARA SELECCIONES!



Se podrá convocar jugadores que jugaron para otros países por diferentes motivos.



Vía: @elpais_deportes pic.twitter.com/D1GRG0ytqM — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 19, 2020

Según informó El País, se agregarían estos requisitos (se puede cumplir uno solo): podra representar otra federación si cuando jugó para su anterior país en cualquier categoría tenía la doble nacionalidad, el último partido que jugó con la selección anterior lo hizo antes de los 21, jugó solo tres partidos con la federación anterior (oficiales o no), han transcurrido más de 3 años del último partido con otra selección y que nunca haya participado de un Mundial o copa continental con su otra federación.

De esta manera y pese a que fue convocado para la Sub 23 de Colombia, Brayan Gil no tendrá problemas de cambiar en unos años y poder jugar para El Salvador debido a que tiene la doblenacionalidad y, en el caso de que juegue un partido, podrá integrarse a la Selecta en 2023, si lo desea. En el caso de Enrico Hernández, al haber jugado solo en juveniles no habría problemas y, el dato más relevante, el futbolista ya dejó en claro que quiere representar a los salvadoreños.