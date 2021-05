Wrigth afirma que el formato de competencia fue injusto con Alajuelense

Deportivo Saprissa logró avanzar a la Gran Final del Torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica de Costa Rica tras imponerse 6-5 en el global a la Liga Deportiva Alajuelense, resultado que sin duda causó que Mauricio Wright llenara de halagos a sus futbolistas a quienes les dio todo el crédito de este logro y superar el mal momento por el que se pasó.

Wright también se mostró tranquilo y dio a conocer que el Monstruo Morado se ha visto beneficiado por el formato de competencia, que le dio una nueva oportunidad para ser campeón, porque de lo contrario por la cantidad de puntos y lo hecho en la etapa regular, los manudos tendrían que haber sido monarcas.

Buenas noches, afición ¡Todavía falta! Paso a paso, juntos y juntas como la gran familia que somos.



Hoy, mañana y siempre ¡QUE VIVA SAPRISSA! ��



�� @PMEimages pic.twitter.com/2SWE0SdmJa — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) May 20, 2021

“Las etapas finales son un torneo aparte, el formato nos permite avanzar, pero sostengo que es injusto, sí hablamos de honestidad deportiva, Alajuelense debería de ser campeón nacional, porque arrasaron con todo en la primera etapa”, dijo el estratega interino de los de Tibas que ahora están enfocados en sumar un campeonato más.

“Fueron dos partidos buenismos, con muchas circunstancias, avanzó el equipo que hizo mejor las cosas, todos los jugadores estuvieron metidos. Dimos un paso importante, pero no hemos ganado nada, hay que mantener perfil bajo, no me considero favorito para la final, esperamos poder estar a la altura”, finalizó.

Saprissa disputará mañana la gran final del campeonato contra Herediano, serie a la que ahora llega como gran favorito luego de superar su mala racha, pero sobre todo por la imagen que demostró ante Alajuelense.