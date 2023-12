La reciente eliminación de Cartaginés del torneo Apertura 2023 trajo, como se esperaba, consecuencias en el equipo brumoso. Es que tenía la gran chance de llegar a la final y lo cierto es que ni cerca estuvo de poder competirle a sus rivales de semifinales, Saprissa, equipo que llega de forma holgada a las finales.

No eran grandes favorito en la serie de semifinales y finalmente terminó siendo muy evidente por qué. Cartaginés perdió ambos juegos de ida y vuelta, el primero por 2-0 y el segundo por 4-0 para un global de 6-0. Demasiada diferencia por tratarse de dos semifinalistas.

Durante la etapa de clasificación habían terminado en el cuarto lugar con 37 puntos, 18 menos que Saprissa. No eran para nada favoritos a avanzar de ronda, pero por supuesto tampoco se esperaba una derrota de esta magnitud. Esto desató las declaraciones de Mauricio Wright.

Los supuestos actos de indisciplina

Los rumores de indisciplina se han hecho presentes en el equipo brumoso, lo cual ha generado mucho malestar especialmente por lo contundente de la derrota. El propio Mauricio Wright reconoció que: “Fue una serie bien ganada por el Deportivo Saprissa, ellos demostraron mucha jerarquía, las que tuvieron las concretaron y nosotros seguimos padeciendo el mismo mal, cuando uno es ampliamente superado no se puede decir mucho”.

Es por eso que el entrenador salió a aclarar los supuestos rumores: “Eso es algo que se me escapa de las manos, no tengo evidencia de nada y no puedo señalar a nadie en ese aspecto”. Y agregó: “Si alguien tiene pruebas o información sobre eso le pido que se la hagan llegar a los dirigentes, ellos son los encargados de la planilla y deberán tomar las decisiones al respecto”.

La duda de su continuidad

Siguiendo con las declaraciones de Wright, su continuidad quedó en duda en función a lo dicho luego de la serie ante Saprissa. El director técnico indicó que sobre su futuro mucho pasaba también por lo que piense, de lo que considere que se debe hacer. Y añadió que tenía que pensar cosas, voy a evaluar lo suyo, sus cosas.

Finalmente, sobre la derrota, asumió toda la responsabilidad por lo sucedido: “El fallo es mío, planteamos el juego para ir a buscarlo, esa fue la lectura que hicimos, si vengo a meter el bus pudo haber sido peor, quedamos en deuda, quise apostar por el triunfo y no pudimos conseguir el objetivo”.