Luis Garrido podría llegar a un grande del fútbol hondureño

El futuro de Luis Garrido es una gran incertidumbre hasta para él. A principio de año logró pegar el gran salto pasando de Alajuelense al Córdoba de España. En el equipo europeo no pudo tener mucha continuidad y al mes de empezar los entrenamientos se suspendió todo por culpa de la pandemia. Esto hizo que los directivos terminen presciendiendo de él y que el centrocampista deba buscar un nuevo club.

Real España sería el gran destino que le podría deparar su carrera. Pese a que el jugador pretendía continuar en el viejo continente, su agente lo ofreció a los Catedráticos y él vería con buenos ojos regresar al fútbol de su país. La última vez que jugó aquí fue en 2017, cuando defendía los colores de Olimpia.

Sobre la posible llegada de Luis Garrido a los Aurinegros, la prensa le consultó a Ramiro Martínez y el entrenador fue muy sincero: "Por el momento estamos ya cerrados en el tema de un plantel definido. Pero uno no puede decir no cuando se trata de buenos jugadores o la posible llegada de un buen jugador, pero es un tema que hasta el día de hoy no lo hemos manejado con la directiva".

Y agregó que todavía no hay nada avanzado, por lo menos que el sepa: "Imagino que debería enterarme yo primer y tener una charla de ese estilo, pero no la hemos llegado a tener. No pensamos en más altas hasta el momento. Salvo una expeción que podría haber en el último instante".

Es claro que hay un fuerte interés por contar con el centrocampista y que el jugador estaría dispuesto a llegar. El gran impedimento para cerrar la negociación sería el tema económico y la necesidad de cerrar un salario que sea pagable para el Real España, pero que también sea acorde a lo que exige Garrido. Las próximas horas serían definitivas para definir el futuro del legionario.