Los cuatro centroamericanos que aparecen en el XI ideal de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf

Luego de que Estados Unidos se quedara con la primera edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf al dejar en el camino a Honduras en las semifinales y posteriormente ganarle la final a México, se dio a conocer quiénes fueron los mejores representantes de este torneo. Por esta razón, la Concacaf presentó al XI ideal y estuvieron presente cuatro centroamericanos de distintas posiciones en el campo.

A decir verdad, fue una Liga de Naciones Concacaf bastante pareja y emocionante. De hecho en la etapa de semifinales: Estados Unidos vs Honduras y México vs Costa Rica, en la sala de apuestas se esperaba una diferencia mayor en estos partidos y fue algo que no sucedió. Todo lo contrario, fueron encuentros que se definieron por detalles, incluso, desde el punto penal. Y esto también habló del gran trabajo que presentaron catrachos y ticos.

¡El XI ideal de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf!

En un XI bastante atractivo en donde se le pudiera dar pelea a cualquier selección del mundo, se demostró también un gran nivel en la etapa del tercer puesto entre Honduras y Costa Rica y en la gran final entre Estados Unidos y México. Para Centroamérica los cuatro representantes fueron: Luis López (Honduras), Francisco Calvo (Costa Rica), Edwin Rodríguez (Honduras) y Alberth Elis (Honduras).

XI ideal de la Nations League / Concacaf

La verdad es que todos tuvieron una gran participación, con goles incluidos para algunos. De hecho, Luis López se llevó el premio al Mejor Arquero del torneo. Sin dejar por fuera también a nombres como Alberth Elis quien vino de tener una gran temporada en el fútbol de Portugal. Con este gran rendimiento y reconocimiento, ahora tendrán que demostrarlo en otro objetivo más cercano: la Copa Oro.