FAS vs. Platense: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la fecha 5 del Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador

FAS vs. Platense será el último juego de la quinta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. Los dos conjuntos están atravesando presentes opuestos: los tigrillos ganaron todos sus partidos del campeonato, aunque vienen de ser eliminados de Liga Concacaf, mientras que los gallos aún no han sumado de a tres pese a que dejaron buenas sensaciones.

FAS vs. Platense: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará hoy, domingo 22 de agosto, a las 15:15 horas de El Salvador, en el Estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana. Se podrá ver por Tigo Sports 2 y la terna arbitral estará conformada por Germán Martínez (juez principal); Eber Orellana y Luis Hernández (asistentes 1 y 2 respectivamente); y Santos Chávez (cuarto árbitro).

FAS vs. Platense: cómo llegan los locales

Los tigrillos comenzaron de gran forma el Apertura: salvo por el empate 1-1 con Águila en el clásico, les ganaron a Santa Tecla (3-1), Jocoro (4-1) y Municipal Limeño (3-0). Eso sí, en Liga Concacaf la historia fue otra. Fueron ampliamente superado por Forge en la ida, en donde cayeron 3-1, y en la vuelta igualaron 2-2, quedando eliminados por segundo año consecutivo. El duelo ante los gallos podría servir como parámetro para ver de qué forma asimiló el plantel la derrota ante los canadienses.

FAS vs. Platense: cómo llegan los visitantes

Los de Guillermo Rivera visitarán Santa Ana con el objetivo de ganar por primera vez en el torneo, puesto que arrastran una derrota (3-2 vs. Firpo) y tres empates (2-2 vs. Chalatenango y vs. Alianza, además del 1-1 vs. Platense que suscitó polémica). Los recién ascendidos demostraron ser un equipo incómodo, que pelea los resultados hasta el final y que cuenta con un comodín, Delgado, quien encabeza la tabla de goleadores con 4 tantos. En caso de ganar, podrían despegar de los últimos puestos.