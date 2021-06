Manfred Ugalde se manifiesta por primera vez como jugador del Twente

Manfred Ugalde ha dado un nuevo paso en su carrera futbolística, firmando con el Twente de la Eredivise, la primera división de Países Bajos. Tras su destacada actuación en la segunda categoría de Bélgica, el joven tico contará ahora con la oportunidad de demostrar su capacidad en una de las mejores ligas que tiene Europa.

Luego de rubricar el contrato que lo liga a la institución, el centroamericano dialogó con la prensa oficial de la misma, dando sus primeras impresiones como nuevo jugador del plantel. "Desde el primer momento en que me hablaron del interés del FC Twente, me entusiasmé y no tuve dudas", manifestó primeramente.

"El FC Twente es un club con una historia maravillosa y una gran afición. Es un sueño hecho realidad", añadió. No pudo evitar, por otra parte, evocar a la figura de un compatriota con pasado en el equipo: "Bryan Ruiz tiene un gran estatus por sus logros y ahora es mi turno de representar a Costa Rica en Twente. Espero conocer a todos en el club".

Manfred Ugalde firmando su contrato con el Twente (Foto: Twente)

Finalmente, en tanto a su pasado reciente en el Lommel SK, indicó: "Fue mi primer año en Europa, fue una temporada hermosa e instructiva. Espero crecer como futbolista y persona en el FC Twente. Tengo la ambición de lograr grandes goles con el equipo". Jan Streuer, entrenador de los Reds, calificó a Ugalde de "atacante talentoso" y advirtió que le venían siguiendo el rastro desde la temporada pasada.

Manfred Ugalde debutó profesionalmente en el Deportivo Saprissa, donde se desempeñó durante algunos cursos hasta que dio el salto al viejo continente. Con el Lommel anotó un total de once goles.