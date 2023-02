Este sábado 25 de febrero dará inicio la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) 2023. Con el inicio de la liga estadounidense, los clubes realizaron los lanzamientos oficiales de las nuevas camisetas Adidas, tanto principales como secundarias.

Con diseños revolucionarios y alusivos a elementos de cada ciudad o a ciertos personajes, esta temporada será recordada por la variedad, los colores y los detalles que se resaltan en cada indumentaria de los 29 clubes que competirán en esta campaña.

Algunas son especialmente destacables, como ocurre con el homenaje a Johnny Cash (Nashville SC) o Bruce Lee (Seattle Sounders FC), dibujos absolutamente de fantasía, como la Daniel Patrick Kit (New York Red Bulls), A Kit For All (Chicago Fire FC), el Cherry Blossom Kit (D.C. United) y el New Day Kit (Colorado Rapids).

Asimismo, otras casacas con mucha sobriedad como la de The 17's Kit (Atlanta United), el Plaid Kit (Portland Timbers) o el The Wall Kit (Orlando City). Por otro lado, diseños como Smokescreen Kit (Los Angeles FC) y ‘LA Kit’ que rinde homenaje a los colores de la bandera de la Ciudad de Los Ángeles.