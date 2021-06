Para Jorge Alarcón la Selección de Costa Rica ya no debería contar con Keylor Navas

Keylor Navas sigue recuperándose debido a una luxación en el hombro derecho, por lo que el guardameta tico y el parte médico han decidido que el actual arquero del PSG se tome los días necesarios para descansar y seguir en su recuperación. Por este motivo el tico fue baja en el Final Four de la Nations de Concacaf con la selección nacional que quedó eliminada ante la selección de México en las semifinales.

El guardameta tico por distintos motivos ya se ha perdido cinco Copas Oro, la Copa América en 2016 y la Copa Centroamericana en 2015. Sin embargo, sí estuvo presente en los últimos mundiales, en Rusia 2018 y Brasil 2014. Además, fuera de una Copa del Mundo, su última participación fue la Copa Oro en 2011.

Sin embargo, el dirigente mexicano Jorge Alarcón criticó estas acciones de Keylor Navas y fue muy fuerte al respecto. "Yo lo que veo es que se le han dado prerrogativas a ciertos jugadores, entre otros, Keylor Navas, de que hagan su ‘santa voluntad’ y que no respeten los lineamientos de la Selección. Si ya lo hicieron una vez, lo van a seguir haciendo siempre, no se puede contar ya con Keylor Navas para la Selección", comentó el mexicano para Radio Columbia.

La relación entre el PSG y Keylor Navas al parecer cada vez toma más distancia. Luego de una temporada amarga tras perder los dos objetivos más importantes: Ligue 1 y llegar a la final de la UEFA Champions League, los parisinos no quieren perder tiempo en el mercado de fichajes. Sin embargo, si había una posición donde parecía no habría in recambio era la portería. Pero por lo visto hay otros planes. Y por este motivo Keylor Navas rompió el silencio.