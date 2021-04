Juegos Olímpicos de Tokio 2020: el historial de Honduras contra sus rivales del Grupo B

La Selección Sub-23 de Honduras ya conoce su camino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que este miércoles por la mañana se sortearan los grupos de la Primera Fase en la sede que la FIFA tiene en Zurich, Suiza. Los catrachos iniciarán su lucha por las medallas ante Rumania, Nueva Zelanda y Corea del Sur; debiendo superar en la estadística a por lo menos dos de ellos (o superarlos a todos y avanzar como líder de zona).

Este Grupo B es más que accesible para los centroamericanos, teniendo en cuenta que es el único sin campeones olímpicos (cuando el resto tiene dos) y que entre sus tres adversarios solo hay un medallista (los asiáticos, bronce en Londres 2012). Además, son los segundos con más participaciones en los JJOO (los orientales tienen una más, los europeos una menos y los oceánicos dos).

Si a historiales nos referimos, no sobran antecedentes entre los americanos y sus contrincantes. Para empezar, los rumanos no clasificaban a este evento desde Tokio 64, por lo que ni siquiera coincidieron con Honduras en alguna edición. Los neozelandeses participaron en Pekín 2008 y Londres 2012, pero no jugaron contra los catrachos. Corea del Sur es una historia aparte.

Ante los de capital en Seul hay dos choques previos en el marco de unos Juegos Olímpicos: el primero fue en Pekín 2008, por la tercera y última jornada del Grupo D. En aquella oportunidad, una Honduras ya eliminada cayó por 1-0 con el gol de Kim Dong-jin, a quien tampoco le sirvió el triunfo para avanzar a la siguiente instancia (algo que si hicieron Italia y Camerún).

La más reciente es, en cambio, una que dibuja sonrisas en el pueblo hondureño. Se trata, claro está, de la victoria por 1-0 en los cuartos de final de Río 2016, con ese gol de Alberth Elis a los 59 minutos.