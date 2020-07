Juan Cortés deja Once Deportivo y crecen los rumores de su llegada a Alianza

La salida de Wilson Gutiérrez de Alianza dio comienzo a la ola de rumores sobre un futuro reemplazante. Al entrenador colombiano se le venció en marzo su contrato y no negociaron para extenderlo. Todo esto se debe a que él se encuentra en su país y no saben cuando podrá regresar para dirigir al equipo. La pretemporada debería arrancar en las próximas semanas y el no estaría presente.

Con la salida confirmada, el principal nombre que estaba en la boca de todos era el de Juan Cortes, entrenador de Once Deportivo. El único impedimento que alejaba al estratega español de los Paquidermos era que pertenecía a los fronterizos, pero hoy hizo oficial su salida. El técnico se fue del equipo con el que finalizó primero en lo que se jugó del Clausura 2020, debido a un fuerte descontento con los directivos.

Cortes presentó su renuncia irrevocable por sus diferencias con los directivos.

Pese a que todos lo ubican en el banquillo de los Paquidermos, él salió hablar e intentó desmentir a la prensa: “Todos se imaginan la situación que es, pero quiero aclarar que de Alianza nunca se comunicaron conmigo. La única vez que lo hicieron, sabían que tenía contrato, fueron bien respetuosos, se apartaron y me dijeron que cuando solucionara mis cosas, que ahí hablaríamos. Luego, las opciones quedaron entre presidentes”.

Y agregó sobre su futuro: “La realidad es que puse esa renuncia irrevocable. No sé si me tocará volver a mi país o si toca buscar el proyecto en otro país, ahí veremos. Opciones siempre va a ver, gracia a Dios hay buenas valoraciones de mi trabajo. Hay que estar tranquilo y esperar qué pasa”.

Para finalizar, le dejó la puerta abierta a un llamado de los directivos de los Elefantes: "Obviamente que aceptaría. Alianza es uno de los mejores clubes de Centroamérica, el mejor del país y sería un alto deportivo enorme en mi carrera. También un orgullo de poder dirigir. Nunca pensé llegar a un club como Alianza. Pero veremos que es lo que pasa en unos días”.